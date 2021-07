Milan Modena in streaming, l’amichevole dei rossoneri in diretta (Di sabato 24 luglio 2021) Se hai aperto questo articolo stai cercando un modo di seguire Milan Modena in streaming, seconda amichevole pre-campionato dei rossoneri di Stefano Pioli. Il Milan sta proseguendo la sua preparazione presso il Centro Sportivo Milanello, situato a Carnago, in provincia di Varese, dove si è radunato lo scorso 8 luglio. E si avvicina l’appuntamento con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 24 luglio 2021) Se hai aperto questo articolo stai cercando un modo di seguirein, seconda amichevole pre-campionato deidi Stefano Pioli. Ilsta proseguendo la sua preparazione presso il Centro Sportivoello, situato a Carnago, in provincia di Varese, dove si è radunato lo scorso 8 luglio. E si avvicina l’appuntamento con L'articolo

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - acmilan : Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ? Un altro sabato di calcio ci aspetta ? A Milan… - AntoVitiello : Ufficiale Milan-Modena a Milanello il 24 luglio - sportli26181512 : Milan-Modena, LIVE alle 17: Brahim Diaz titolare con la 10 sulle spalle: Dopo l'ottimo 6-0 contro la Pro-Sesto, il… - AlexDoni_ : RT @ncorrasco: Mi chiedo per quale misterioso motivo l'Inter abbia inventato la formula 'allenamento congiunto'. Inter-Pergolettese è una p… -