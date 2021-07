Milan, Ibrahimovic ai tifosi: «Procede tutto bene. State tranquilli» (Di sabato 24 luglio 2021) Ibrahimovic risponde ai tifosi rossoneri presenti a Milanello parlando del proprio infortunio: «Procede tutto bene. State tranquilli» Zlatan Ibrahimovic ha risposto ai tifosi rossoneri presenti a Milanello parlando del proprio infortunio. Il suo rientro è previsto per la prima di Serie A tra Sampdoria e Milan. «Procede tutto bene. State tranquilli». Così il centravanti svedese rassicura riguardo alle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)risponde airossoneri presenti aello parlando del proprio infortunio: «» Zlatanha risposto airossoneri presenti aello parlando del proprio infortunio. Il suo rientro è previsto per la prima di Serie A tra Sampdoria e. «». Così il centravanti svedese rassicura riguardo alle ...

