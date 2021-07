LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano le semifinali della spada femminile, attesa per Samaele! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:08 Finisce qui il primo round, atlete molto controllate come spesso accade nella spada. 11:06 Impatta subito sul 2-2 la cinese. 11:04 Si sblocca Sun, che attacca alto alla spalla. 11:03 Parata e risposta per Murtazaeva, che si porta sul 2-0. 11:02 La prima stoccata vincente è della russa, che butta subito un grido in faccia all’avversaria! 1-0. 10:59 Si parte! 10:56 La spada femminile prevede 3 round da 3 minuti ciascuno, vince l’atleta che arriva prima a 15 stoccate o che al termine dei 9 minuti si trova in vantaggio. 10:54 Le atlete stanno ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:08 Finisce qui il primo round, atlete molto controllate come spesso accade nella. 11:06 Impatta subito sul 2-2 la cinese. 11:04 Si sblocca Sun, che attacca alto alla spalla. 11:03 Parata e risposta per Murtazaeva, che si porta sul 2-0. 11:02 La prima stoccata vincente èrussa, che butta subito un grido in faccia all’avversaria! 1-0. 10:59 Si parte! 10:56 Laprevede 3 round da 3 minuti ciascuno, vince l’atleta che arriva prima a 15 stoccate o che al termine dei 9 minuti si trova in vantaggio. 10:54 Le atlete stanno ...

