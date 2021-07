I genitori No Dad diffidano De Luca (Di domenica 25 luglio 2021) di Monica De Santis A due mesi circa dalla riapertura, o almeno si spera, delle scuole, tornano a farsi sentire i genitori dell’l’Associazione Scuole Aperte Campania, e lo fanno attraverso una nota inviata al presidente della Regione Campania De Luca e per conoscenza inviata anche al Capo dello?Stato, al Capo del Governo e al Ministro della Pubblica Istruzione. La nota è partita dopo le dichiarazioni, dei giorni scorsi del Governatore circa le vaccinazioni degli studenti campani: “E’ evidente – scrivono – che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 luglio 2021) di Monica De Santis A due mesi circa dalla riapertura, o almeno si spera, delle scuole, tornano a farsi sentire idell’l’Associazione Scuole Aperte Campania, e lo fanno attraverso una nota inviata al presidente della Regione Campania Dee per conoscenza inviata anche al Capo dello?Stato, al Capo del Governo e al Ministro della Pubblica Istruzione. La nota è partita dopo le dichiarazioni, dei giorni scorsi del Governatore circa le vaccinazioni degli studenti campani: “E’ evidente – scrivono – che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti ...

