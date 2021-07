Criptovalute | occhi puntati su Dogecoin | Ethereum e Cardano 

(Di sabato 24 luglio 2021) È in continuo aumento il numero diche vengono ammesse agli scambi sui vari exchange: infatti, secondo uno studio di CoinMarketCap.com, il numero di asset quotati ha raggiunto la ragguardevole soglia di diecimila; tuttavia bisogna sottolineare che quasi la totalità della capitalizzazione si concentra nei primi dieci token, un’informazione che può essere da monito per tutti quegli investitori che si interessano a sottostanti molto illiquidi. In particolare, nella Top Ten, alle spalle del leader indiscusso Bitcoin, si posizionano, Cardano e, ma se i primi due si sono fatti largo fra le preferenze degli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Criptovalute occhi

Agenzia ANSA

L'iniziativa è stata creata per parlare del futuro dellee soprattutto del loro ruolo ... Gliperò erano tutti puntati sull'ospite d'onore, il patron di Tesla Elon Musk , anche se ...Fare trading sulle commodities Chi ha intenzione di fare trading online ha a disposizione una vasta scelta di opzioni sulle quali investire (azioni,, Forex, obbligazioni) fra cui anche ...Il colosso dell'e-commerce è a caccia di un nuovo leader del team dedicato a 'Digital Currency and Blockchain': che progetti ha in mente?Il lunedì nero è alle spalle: tutte in rialzo le Borse - E oggi occhi puntati su Lagarde: linea di continuità o nuovi impulsi alla ripresa?