Amanda Knox choc: "Orrore studiare in Italia", l'ironia macabra (Di sabato 24 luglio 2021) L'ex studentessa americana Amanda Knox e la frase choc: "Orrore studiare in Italia", l'ironia macabra sul delitto di Perugia. (screenshot video)Torna a parlare del caso di omicidio che l'ha vista coinvolta, Amanda Knox, la studentessa americana incarcerata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007. Lo fa ancora ironizzando e attaccando senza mezze misure il nostro Paese. L'americana, infatti, non ha mai nascosto di sentirsi vittima della giustizia Italiana, ...

Reberebby215 : RT @petricvre: comunque il problema dei vari tweet di amanda knox non è tanto che secondo l’opinione pubblica è colpevole (anche perché è s… - IdLf3r : Amanda Knox deve solo ringraziare di essere bianca e americana - trendly41 : RT @aidalaverdadera: 2021 e Amanda Knox ancora sui social a fare delle becera e schifosa ironia su una vicenda in cui una ragazza ha perso… - ivamio : RT @dinalalampa: Amanda Knox, nonostante tutto quello che è successo, si permette tutt'ora di fare battute e, soprattutto, LUCRARE sulla mo… - CarriaggioM : RT @Moonlightshad1: Rudy Guede è stato condannato a 16 anni per concorso in omicidio senza il concorrente, ma la signorinella americana pen… -