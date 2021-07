Xi Jinping in Tibet, la prima volta volta di un presidente cinese da trent’anni (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ultima volta che ci andò, nel 2011, aveva commemorato a Lhasa quella che definisce “la pacifica liberazione del Tibet“. E aveva promesso di combattere le “attività separatiste” legate al Dalai Lama, il leader spirituale buddista in esilio in India dal 1959. Adesso, esattamente dieci anni più tardi, Xi Jinping è tornato in Tibet da potentissimo presidente della Repubblica Popolare cinese. È il primo Capo di Stato della Cina a compiere una visita nella regione autonoma ribelle dal 1990, quando vi si recò il presidente Jiang Zemin, primo in assoluto a ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ultimache ci andò, nel 2011, aveva commemorato a Lhasa quella che definisce “la pacifica liberazione del“. E aveva promesso di combattere le “attività separatiste” legate al Dalai Lama, il leader spirituale buddista in esilio in India dal 1959. Adesso, esattamente dieci anni più tardi, Xiè tornato inda potentissimodella Repubblica Popolare. È il primo Capo di Stato della Cina a compiere una visita nella regione autonoma ribelle dal 1990, quando vi si recò ilJiang Zemin, primo in assoluto a ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @repubblica: Xi Jinping in visita nel Tibet: è la prima volta da presidente cinese - Chilhon2016Lap : RT @globalistIT: - globalistIT : - DanielaColi2 : Xi Jinping in Tibet. La prima volta un presidente cinese in Tibet dopo 31 anni - tvsvizzera : La visita di Xi Jinping in Tibet riafferma il controllo di Pechino sulla regione in cui rafforzamento militare e po… -