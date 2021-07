Maria De Filippi, omaggio a Michele Merlo per la prima puntata di Amici 21 (Di venerdì 23 luglio 2021) L’omaggio a Michele Merlo Amici 21 è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5 per la stagione 2021/2022. L’inizio è previsto per il pomeriggio del 18 settembre. E proprio nel corso della prima puntata Maria De Filippi pare sia intenzionata a rendere omaggio a Michele Merlo, ex alunno della scuola scomparso il 6 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 luglio 2021) L’21 è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5 per la stagione 2021/2022. L’inizio è previsto per il pomeriggio del 18 settembre. E proprio nel corso dellaDepare sia intenzionata a rendere, ex alunno della scuola scomparso il 6 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - Zicutake : Amici 2021, Maria De Filippi omaggerà Michele Merlo: l'indiscrezione - tuseilmioniente : RT @BITCHYFit: Maria De Filippi, l'omaggio pensato per ricordare Michele Merlo in tv * - soloversacexme : RT @KyriakosJabo: Uno dei tratti tratti che ha reso #RaffaellaCarrà unica è la sua schietta sincerità... Al punto di dire a Maria De Filipp… - ilBirignao : @stavofacendo @dadosquare Avicii di Maria De Filippi è stato già detto? -