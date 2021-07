La Talpa torna nel 2022? Tre nomi pronti a tornare

(Di venerdì 23 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lanel? L’indiscrezione bomba che tutti stavano aspettando: spuntano alcuniper il programma. Lasta perre nel? L’indiscrezione gira ormai sul web e non solo da parecchio tempo ma adesso sembrano esserci importanti novità che tutti i fan del famosissimo reality show andato in onda nel 2003 e

Advertising

IsaeChia : #SimonaVentura svela perché non condurrà mai #LaTalpa. E a proposito di Morgan a #BallandoconleStelle… La conduttr… - yahoo_italia : Il reality show ‘La Talpa’ sta per tornare sulle reti Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Talpa torna

Marida Caterini

Lanel 2022 su Canale5? Giornalista frena: 'Non sono certo che si farà' È da anni che si invoca il ritorno de La, reality andato in onda prima su Rai2 e poi su Italia1 che ha visto ...... ma la caccia allasarebbe già partita. A lanciare l'allarme è stato Franco Locatelli - ... Siin pista, ma alle seguenti condizioni: discoteche, il Cts passa la palla a DraghiLa Talpa torna nel 2022 su Canale5? Giornalista frena: "Non sono certo che si farà" È da anni che si invoca il ritorno de La Talpa, reality andato in onda ...Poche settimane fa, è stato reso noto che la trasmissione La Talpa, nel corso della nuova stagione televisiva tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Le puntate dovrebbero andare in onda nel 2 ...