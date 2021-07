Atp Umago 2021 | programma e orari di sabato 24 luglio

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’ordine di gioco del torneo Atp di, con ile glidi24. In scena le semifinali sulla terra croata, con Richard Gasquet che, nel momento in cui scriviamo, è l’unico ad avere ottenuto l’accesso alla penultima fase del torneo. Il numero 4 del seeding affronterà uno tra Danierl Altmaier e Dusan Lajovic, nel match che aprirà la giornata. Ecco quindi ilcompleto. CENTRE COURT A partire dalle ore 18:00 – (4) Gasquet vs Altmaier OR Lajovic Non prima delle 20:00 – Ramos-Vinolas OR Travaglia vs Krajinovic OR Alcaraz SportFace.