Android, oltre il 60% delle app contiene falle di sicurezza (Di venerdì 23 luglio 2021) Una recente analisi delle applicazioni Android ha scoperto che oltre il 60% di esse contengono delle falle di sicurezza, con un numero medio di vulnerabilità che si attesta a 39! Non che la cosa ci stupisca, vista anche la gran quantità di malware che continuamente viene scovato sul Google Play Store. La ricerca è stata pubblicata da Atlas VPN e si basa su un’analisi realizzata dagli esperti del Cybersecurity Research Center (CyRC) di Synopsys. Il team avrebbe controllato la sicurezza delle componenti open source di 3.335 applicazioni, gratuite e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Una recente analisiapplicazioniha scoperto cheil 60% di esse contengonodi, con un numero medio di vulnerabilità che si attesta a 39! Non che la cosa ci stupisca, vista anche la gran quantità di malware che continuamente viene scovato sul Google Play Store. La ricerca è stata pubblicata da Atlas VPN e si basa su un’analisi realizzata dagli esperti del Cybersecurity Research Center (CyRC) di Synopsys. Il team avrebbe controllato lacomponenti open source di 3.335 applicazioni, gratuite e a ...

Advertising

fainformazione : WhatsApp: in roll-out tante novità sia per iOS che per Android Adoperata da oltre 2 miliardi di utenti nel mondo,… - fainfoscienza : WhatsApp: in roll-out tante novità sia per iOS che per Android Adoperata da oltre 2 miliardi di utenti nel mondo,… - opensource_orgs : RT @Br1s86: Oltre il 60% delle app #Android contengono #vulnerabilità di sicurezza, secondo un report di #Cyrc ,che ha analizzato la sicure… - Br1s86 : Oltre il 60% delle app #Android contengono #vulnerabilità di sicurezza, secondo un report di #Cyrc ,che ha analizza… - T3MP0R4RYF1X_ : @WOND3RLVND @FL1VK3R si voi state facendo come si fa su iphone ma avete android. in pratica devi pubblicare la fanc… -