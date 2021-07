Tutte le falle del green pass: da chi non riceve il codice ai guariti con il certificato sbagliato. La corsa a risolvere le criticità prima del decreto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il green pass si appresta a diventare il lasciapassare per godersi una serata al ristorante al chiuso, così come per andare allo stadio o a un concerto. Con il nuovo decreto anti-Covid allo studio del governo, sarà il principale strumento alternativo alle restrizioni nella lotta alla pandemia. Eppure, in Italia esiste una platea di persone ingiustamente escluse dal certificato verde: guariti o vaccinati che avrebbero diritto al green pass ma che semplicemente non riescono a ottenerlo, oppure l’hanno ricevuto ma è sbagliato. I nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilsi appresta a diventare il lasciaare per godersi una serata al ristorante al chiuso, così come per andare allo stadio o a un concerto. Con il nuovoanti-Covid allo studio del governo, sarà il principale strumento alternativo alle restrizioni nella lotta alla pandemia. Eppure, in Italia esiste una platea di persone ingiustamente escluse dalverde:o vaccinati che avrebbero diritto alma che semplicemente non riescono a ottenerlo, oppure l’hanno ricevuto ma è. I nostri ...

Advertising

fattoquotidiano : Tutte le falle del green pass: da chi non riceve il codice ai guariti con il certificato sbagliato. La corsa a riso… - GreenMidnight1 : @IlBuonFabio Esatto. Non credo che in un'unica sessione di mercato sia possibile tappare tutte le falle. Difficile… - leo_di_nardo : @MaxDG63 @francyfra197979 Il collasso dei trasporti pubblici non dipende dal cittadino, o almeno in parte. Non comp… - blinders_motiv : Tutte quelle lacrime falle diventare sudore. - _Juliette_3 : Sto con te Alessandro, falle vedere che non ce l'ha orizzontale ma verticale come tutte! #TemptationIsland -