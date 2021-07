Real Madrid | ecco Alaba | “Orgoglioso di indossare questa maglia | darò il massimo”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Per Davidè tempo di presentazioni. “Grazie mille per la calorosa accoglienza, sono moltodideltutto per avere successo. Hala“. Il difensore, arrivato aldopo ben dieci anni al Bayern Monaco, indosserà lanumero 4 lasciata libera da Sergio Ramos. “Diamo il benvenuto a uno di questi grandi giocatori che ha sempre sognato diladel...

Potrebbe quindi essere l'occasione per vedere all'opera Sergio Ramos, l'ex capitano delche dopo oltre quindi anni con i Blancos , ha scelto di cambiare aria e di intraprendere una nuova, ...e Barcellona non possono più sbagliare' approfondimento Simeone rinnova, è 3° coach più longevo d'Europa Il Cholo, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club fino al 2024 , ha ...Il neo acquisto del Real Madrid, David Alaba ha scelto di indossare il numero 4 lasciato libero dall'addio di Sergio Ramos ...La giovane promessa del Real Madrid Usman Garuba ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori difensori della sua Draft class, ma atletismo e intensità basteranno a colmare la mancanza d ...