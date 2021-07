Narges Mohammadi e altri cinque attivisti picchiati e arrestati in Iran

(Di mercoledì 21 luglio 2021), un importante attivista per i diritti umani e vicedirettore del Centro per i difensori dei diritti umani, è stata arrestata in. La notizia è stata riportata in un tweet dal marito di, Taghi Rahmani, che vive in esilio a Parigi con i loro due figli. Cosa è successo a

AGI - Agenzia Italia

AGI - Una delle più note attiviste per i diritti umani iraniane,, è stata fermata a Teheran per alcune ore, e poi rilasciata, insieme ad almeno altri cinque, tra attivisti e sindacalisti, mentre partecipava a una manifestazione di solidarietà con ...Una immagine ditratta dal sito di Amnesty - . . È stata fermata a Teheran, insieme ad almeno altri cinque attivisti e sindacalisti, una delle più note donne impegnate in prima linea per i diritti ...L'attivista Narges Mohammadi è stata arrestata per l'ennesima volta in Iran insieme ad altri attivisti per i diritti umani ...L'attivista per i diritti umani partecipava a una manifestazione di solidarietà con la provincia del Khuzestan, in ginocchio per la mancanza di acqua. Madre di due figli, è stata più volte in prigione ...