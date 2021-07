Biden e Merkel trovano l’accordo sul Nord Stream 2 ma non tutti festeggiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Continuiamo a opporci al gasdotto Nord Stream 2” aveva detto il presidente statunitense Joe Biden alla cancelliera tedesca Angela Merkel ricevuta la scorsa settimana alla Casa Bianca, stando a quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price. Ma lo stesso funzionario aveva sottolineato che, quando il presidente è entrato in carica, il progetto era ormai già completato al 90% e l’amministrazione Biden non credeva alla possibilità di fermarlo attraverso le sanzioni. Ma qualcosa deve essere accaduto in una settimana se, come ha rivelato il Wall Street Journal, Stati Uniti e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Continuiamo a opporci al gasdotto2” aveva detto il presidente statunitense Joealla cancelliera tedesca Angelaricevuta la scorsa settimana alla Casa Bianca, stando a quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price. Ma lo stesso funzionario aveva sottolineato che, quando il presidente è entrato in carica, il progetto era ormai già completato al 90% e l’amministrazionenon credeva alla possibilità di fermarlo attraverso le sanzioni. Ma qualcosa deve essere accaduto in una settimana se, come ha rivelato il Wall Street Journal, Stati Uniti e ...

