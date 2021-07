Audio Pro C10 MkII, in prova il diffusore tuttofare: Wi-Fi, Chromecast, AirPlay2 e Bluetooth (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva la versione aggiornata del diffusore scandinavo, ora completo di Wi-Fi, Chromecast, AirPlay2 e Bluetooth. Cambia pure l’estetica, ora più elegante con la griglia frontale. ... Leggi su dday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva la versione aggiornata delscandinavo, ora completo di Wi-Fi,. Cambia pure l’estetica, ora più elegante con la griglia frontale. ...

Advertising

kooelhou : EU TO MANDANDO AUDIO PRO LORENZO I ELE AINDA SIM QUER ASSUKIR O JUNGKOOK - Sweet_Deku_ : @TristeAsh @RJ_AKUMA Basicamente ela mandou um audio dizendo a seguinte frase 'hmmm baby, pisque o cu bem devagar p… - AngeloL73664026 : @fantabotti @ZZiliani Ma anche qui non se ne parla, e anzi... Si fanno le inchieste per vedere i video e i file del… - enzomarinoshow : Il giradischi con trazione a cinghia con il miglior rapporto qualità prezzo, Primary E di Pro-ject Da' un'occhiata… -