Scene da un Matrimonio: il vecchio conduttore Davide Mengacci boccia la scelta di Anna Tatangelo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scene da un Matrimonio è una trasmissione cult di Mediaset andata in onda (non regolarmente) per sette edizioni dall'inizio degli anni '90 fino al 2015. Al timone del programma c'è sempre stato Davide Mengacci e quando quest'anno Piersilvio Berlusconi ha deciso di rispolverarlo lo ha prima proposto ad Alessia Marcuzzi (che ha rifiutato per questioni di budget) e poi ad Anna Tatangelo, che ha invece accettato. Il programma – che segue la preparazione al Matrimonio di una coppia, fino al giorno del fatidico sì – andrà in onda la domenica pomeriggio al posto della compianta ...

