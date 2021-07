WTA Gdynia 2021 | Di Sarra out | Schmiedlova rediviva | Blinkova eliminata

(Di lunedì 19 luglio 2021) Si sono giocati sei incontri di primo turno al torneo WTA 250 di, in Polonia, nel quale entreranno domani in scena alcune delle teste di serie più importanti. Quello odierno è stato un giorno caratterizzato da un meteo non sempre clemente, anche se la pioggia ha evitato di fungere da ostacolo. Fuori l’unica italiana in gara, Federica Di, dopo una battaglia con la quotata rumena Irina Bara La cronaca di Di-Bara La rumena, protagonista dell’unico match realmente lottato di oggi, giocherà al secondo turno con la slovacca Kristina Kucova, che ha eliminato l’unica Radwanska ormai rimasta nel circuito, Urszula. Al di là del ...

PROGRAMMA2021 (20 LUGLIO) CENTRE COURT dalle ore 11.00 - Baszak vs (6) Sasnovich a seguire - (3) Begu vs Bonaventure non prima delle ore 15.00 - Kawa vs Mrdeza a seguire - (9) Parrizas ...... la rumena Irina Maria Bara , infatti, si è imposta per 6 - 3 1 - 6 7 - 5 all'interno del primo turno del2021. Prima partita in un main draw quindi per la numero 287 al mondo, che ha ...Si sono giocati sei incontri di primo turno al torneo WTA 250 di Gdynia, in Polonia, nel quale entreranno domani in scena alcune delle teste di serie più importanti. Quello odierno è stato un giorno ...ROMA (ITALPRESS) - Anna Blinkova e' uscita di scena al primo turno dal "BNP Paribas Polland Open", nuovo torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 235.238 dollari in scena sui campi in terra rossa ...