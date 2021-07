Un tribunale di Tokyo ha condannato al carcere due cittadini statunitensi per aver aiutato Carlos Ghosn a fuggire dal Giappone (Di lunedì 19 luglio 2021) Un tribunale di Tokyo, in Giappone, ha condannato due cittadini statunitensi accusati di aver aiutato l’ex capo di Nissan e Renault, Carlos Ghosn, a scappare dal Giappone e arrivare in Libano, nonostante fosse in libertà vigilata con condizioni molto restrittive: era in Leggi su ilpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Undi, in, hadueaccusati dil’ex capo di Nissan e Renault,, a scappare dale arrivare in Libano, nonostante fosse in libertà vigilata con condizioni molto restrittive: era in

