Tencent acquisisce Sumo, lo sviluppatore di Crackdown e Sackboy, per $1,3 miliardi (Di lunedì 19 luglio 2021) Tencent è pronta ad acquisire Sumo Group con un accordo del valore di 1,27 miliardi di dollari, hanno annunciato le società. Tencent possiede già una quota dell'8,75% nello sviluppatore di giochi del Regno Unito, il cui lavoro include il recente vincitore del BAFTA Sackboy: A Big Adventure di Sony e Crackdown 3 di Microsoft. Sebbene Sumo sviluppi le proprie IP, è meglio conosciuto per i suoi progetti di lavoro su commissione, che continueranno sotto la nuova proprietà. L'acquisizione in contanti passerà attraverso la consociata interamente controllata di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021)è pronta ad acquisireGroup con un accordo del valore di 1,27di dollari, hanno annunciato le società.possiede già una quota dell'8,75% nellodi giochi del Regno Unito, il cui lavoro include il recente vincitore del BAFTA: A Big Adventure di Sony e3 di Microsoft. Sebbenesviluppi le proprie IP, è meglio conosciuto per i suoi progetti di lavoro su commissione, che continueranno sotto la nuova proprietà. L'acquisizione in contanti passerà attraverso la consociata interamente controllata di ...

Advertising

misteruplay2016 : Tencent acquisisce Sumo, lo sviluppatore di Crackdown e Sackboy, per $1,3 miliardi - Eurogamer_it : #Tencent si espande ancora e acquisisce #Sumo per $1,3 miliardi. - GamingTalker : Tencent acquisisce Sumo Group per 1.3 miliardi di dollari - misteruplay2016 : Tencent acquisisce Crytek per oltre €300 milioni? Un rumor clamoroso -