Telegram | boom di richieste di Green Pass e testi negativi falsi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Susono cresciute a dismisura la richiesta e l’offerta difasulli e test Covid contraffatti per aggirare le nuove possibili restrizioni In Francia è aumentata la richiesta di certificatie testtramite l’app di messaggistica, già inato utilizzata molto spesso per diverse attività fraudolente. IldiL'articolo proviene da Consumatore.com.

'Nessundi disdette, hotel sold out' 'Notizie false di questo genere n on giovano di certo al ...una piccola donazione Aiutateci ad informarvi! Facebook Twitter Email WhatsApp Evernote'I criminali informatici stanno cercando di approfittare della situazione e offrono aiuto per aggirare le regole su- spiega Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader di Check Point ...Allarmante aumento nel numero di utenti Telegram che cercano e offrono test Covid negativi e Green Pass falsi.Aumenta la domanda di certificati falsi di vaccinazione e test negativi in Francia, dove il presidente Macron ha annunciato che il certificato ...