Scontro fra un autocarro e una cisterna, conducenti in ospedale e danni al distributore (Di lunedì 19 luglio 2021) I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti oggi intorno alle ore 14.20 per un incidente avvenuto a San Maiano. La squadra del distaccamento tifernate e stata chiamata per recuperare una ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 19 luglio 2021) I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti oggi intorno alle ore 14.20 per un incidente avvenuto a San Maiano. La squadra del distaccamento tifernate e stata chiamata per recuperare una ...

