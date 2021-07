Olimpiadi | pallavolo | azzurre superano 3-1 il Brasile in amichevole

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo, 19 lug. - (Adnkronos) - Il countdown in casa azzurra è iniziato: in attesa dell'esordio nel Torneo a Cinque Cerchi in programma il 25 luglio alle ore 2 italiane (le 9 locali) contro la Russia, oggi le vicecampionesse del mondo di Davide Mazzanti hanno disputato la prima delle due amichevoli in programma qui in Giappone. Sylla e compagne, sotto gli occhi del Segretario Generale del Coni e capo delegazione dell'Italia alleCarlo Mornati e del sindaco di Itabashi, hanno battuto con il punteggio di 3-1 (25-21, 23-25, 25-17, 25-22) ildi Zé Roberto. La partitasi è disputata nell' Itabashi Azusawa Gymnasium, ...