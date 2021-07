“Non è facile per me”. Serena Enardu, il dolore: lacrime proprio il giorno del suo compleanno (Di lunedì 19 luglio 2021) Prima protagonista come tronista a Uomini e Donne. Poi al centro, suo malgrado, del gossip per la storia, finita male, con il famoso cantante Pago. E ancora vittima di un brutto gesto a febbraio 2021, infine positiva al Coronavirus. Non è stato certo un periodo di noia per Serena Enardu. Come molti ricorderanno Serena fu vittima del gesto di un piromane, poi individuato e smascherato grazie alle telecamere poste proprio nei pressi della sua abitazione, che le aveva incendiato l’automobile. In tanti poi non hanno dimenticato la sua lunga storia d’amore, tra tanti tira e molla, con Pago. Dopo alcune crisi e poi ritorni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Prima protagonista come tronista a Uomini e Donne. Poi al centro, suo malgrado, del gossip per la storia, finita male, con il famoso cantante Pago. E ancora vittima di un brutto gesto a febbraio 2021, infine positiva al Coronavirus. Non è stato certo un periodo di noia per. Come molti ricorderannofu vittima del gesto di un piromane, poi individuato e smascherato grazie alle telecamere postenei pressi della sua abitazione, che le aveva incendiato l’automobile. In tanti poi non hanno dimenticato la sua lunga storia d’amore, tra tanti tira e molla, con Pago. Dopo alcune crisi e poi ritorni di ...

Advertising

marattin : Ci sono due modi per fare politica. Il primo è adagiarsi su alcuni istinti più diffusi e assecondarli. Non importa… - ADeLaurentiis : Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europe… - Italbasket : ?? Come non detto… “Tutto sommato l’Italia ha un girone facile a Tokyo…” ?? ?????????? 87-90 ?????????? 84-87 #Italbasket - TKratico : @yenisey74 L'ignoranza e il complottismo non sono direttamente correlati. Così come le altre credenze e la predispo… - malditalisyada : @firevproofhs E poi anche se fossero stati insieme, le relazioni finiscono, la gente va avanti e trova nuove person… -