G20 Napoli | rischio Covid | un delegato è risultato positivo

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 19 luglio 2021) G20, a Capodichino un partecipante all’evento in programma al Palazzo Reale è stato sottoposto al tampone che ha dato l’esito temuto Aeroporto Capodichino (foto Facebook)Il timorealeggia sul G20 che si aprirà domani a. Un membro della delegazione turca che questa mattina è atterrata all’aeroporto di Capodichino è. Non è stato rivelato il nome della persona contagiata né la carica. La persona in questione è stato trasportato alcenter dell’Ospedale del Mare che questa mattina ha riaperto il reparto. Aveva effettuato un test ...