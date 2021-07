Covid, in una settimana più che raddoppiati i casi. Ora la crescita è del 103% (Di lunedì 19 luglio 2021) Una impennata come questa non si vedeva dalle prime settimane della pandemia: il Veneto segna un +186% e il Lazio +178%. Ricoveri stabili, la curva sale per casi non gravi Leggi su repubblica (Di lunedì 19 luglio 2021) Una impennata come questa non si vedeva dalle prime settimane della pandemia: il Veneto segna un +186% e il Lazio +178%. Ricoveri stabili, la curva sale pernon gravi

SalernoSal : Il sistema sanitario, per poter funzionare e curare tutte le patologie oltre al Covid, ha bisogno che una comunità… - Agenzia_Ansa : La festa veneziana del Redentore è tornata in laguna sabato sera, con l'atteso spettacolo dei fuochi artificiali ad… - borghi_claudio : Peccato ISS non indichi nella stessa tabella quali di questi morti avevano patologie preesistenti per cui il covid… - VaeVictis : RT @borghi_claudio: Quindi significa che, facendo una semplice proporzione, che se gli over 60 si fossero tutti vaccinati i morti da covid… - VaeVictis : RT @borghi_claudio: Peccato ISS non indichi nella stessa tabella quali di questi morti avevano patologie preesistenti per cui il covid appa… -