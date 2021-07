Che cos’è e come si compila il Passenger locator form, il modulo per viaggiare quest’estate in Europa (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i documenti da portare con sé quest’estate durante i viaggi all’estero c’è il modulo di localizzazione digitale (Passenger locator form, Plf), la cui obbligatorietà è stata introdotta con l’Ordinanza del 16 aprile 2021. Il questionario serve alle autorità sanitarie per poter monitorare l’entrata e l’uscita da uno Stato. In questo modo viene facilitato il tracciamento, raccogliendo le informazioni sui viaggiatori e poterli contattare velocemente nel caso in cui siano stati esposti al Covid. Il modulo deve essere compilato prima dell’ingresso nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i documenti da portare con sédurante i viaggi all’estero c’è ildi localizzazione digitale (, Plf), la cui obbligatorietà è stata introdotta con l’Ordinanza del 16 aprile 2021. Il questionario serve alle autorità sanitarie per poter monitorare l’entrata e l’uscita da uno Stato. In questo modo viene facilitato il tracciamento, raccogliendo le inazioni sui viaggiatori e poterli contattare velocemente nel caso in cui siano stati esposti al Covid. Ildeve essereto prima dell’ingresso nel ...

