Aggredisce il padre e gli agenti della polizia locale | arrestato 19enne

Ennesimo episodio di violenza giovanile a Parma, in borgo delle Cucine in viale Toschi. Un 19enne ha aggredito un commerciante e il, ma si è avventato anche sugli agenti della polizia locale che stavano tentando di riportare la calma, ostacolando anche la sua identificazione. Il giovane, residente a Medesano, è stato ...Un 19enne aveva aggredito un commerciante e il, ma si è avventato anche sugli agenti che tentavano di riportare la calma, ostacolando anche la sua identificazione. Il giovane, residente in un ...Ennesimo episodio di violenza giovanile a Parma, in borgo delle Cucine (zona Ghiaia). Un 19enne ha aggredito un commerciante e il padre, poi gli agenti - ParmaPress24 ...Serata turbolenta in centro a Parma a causa del comportamento di un 19enne pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio in stato di ebrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Agenti d ...