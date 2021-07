Vivere vuol dire fiducia (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 28-29 di Vanity Fair in edicola fino al 20 luglio 2021 Da quando il coronavirus ha invaso le nostre vite 17 mesi fa, abbiamo intrapreso un viaggio emotivo che ci ha portato, attraverso l’isolamento e la disperazione, la rabbia e il dolore. Ora, mentre ci prepariamo per una piena riapertura, dobbiamo affrontare un altro ostacolo emotivo: la nostra volontà di fidarci degli altri. La fiducia è probabilmente l’ingrediente più importante in una società. È ciò che ci permette di impegnarci in ogni tipo di interazione sociale, economica e culturale che abbiamo nel mondo. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 28-29 di Vanity Fair in edicola fino al 20 luglio 2021 Da quando il coronavirus ha invaso le nostre vite 17 mesi fa, abbiamo intrapreso un viaggio emotivo che ci ha portato, attraverso l’isolamento e la disperazione, la rabbia e il dolore. Ora, mentre ci prepariamo per una piena riapertura, dobbiamo affrontare un altro ostacolo emotivo: la nostra volontà di fidarci degli altri. La fiducia è probabilmente l’ingrediente più importante in una società. È ciò che ci permette di impegnarci in ogni tipo di interazione sociale, economica e culturale che abbiamo nel mondo.

