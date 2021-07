Topolò esempio di animazione e proposta culturale

(Di domenica 18 luglio 2021) “Stazione diè undi come sia possibile animare un piccolo centro tra le montagne facendolo rivivere attraverso installazioni, letture, performing, musica, in occasioni che si svelano lungo le scalinate, tra i viottoli e le case antiche della località delle Valli del Natisone: un contenitore unico che ci offre l’opportunità di vivere la cultura con un’offerta di qualità che parte dal basso, dall’iniziativa di alcuni abitanti e appassionati del luogo, che hanno trasformato un paese con ormai ormai pochissimi abitanti in un centroattrattivo, visitato e ripopolato.”L’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ...

GibelliTiziana : RT @SandorTence: #cultura #udine La Stazione Topolò-Postaja Topolove è un esempio di animazione e rinascita culturale, dice @GibelliTiziana… - SandorTence : #cultura #udine La Stazione Topolò-Postaja Topolove è un esempio di animazione e rinascita culturale, dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Topolò esempio

'Stazione di" ha detto " è undi come sia possibile animare un piccolo centro tra le montagne facendolo rivivere attraverso installazioni, letture, performing, musica, in occasioni ...'Stazione di" ha detto " è undi come sia possibile animare un piccolo centro tra le montagne facendolo rivivere attraverso installazioni, letture, performing, musica, in occasioni ...