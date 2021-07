(Di domenica 18 luglio 2021) Ilbianconero prende forma e all’orizzonte spunta una suggestiva ipotesi di: ecco il rinforzo dall’Inter Poco più di un mese alla chiusura delestivo ed in casa… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura e l'ottimismo resta #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - Gazzetta_it : CR7 e il messaggio criptico su Instagram. Dalla Francia, pronto scambio con Icardi? - zazoomblog : Calciomercato Juventus scambio a sorpresa Ramsey all’Inter! - #Calciomercato #Juventus #scambio - Mediagol : Calciomercato Juventus, sogno Icardi: CR7, Mbappé e il Psg, ecco tutti gli scenari -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

ITLa, a centrocampo, ha da tempo un obiettivo dichiarato. E' Manuel Locatelli, con il ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ..., Ancelotti pronto a tendere una trappola ad Allegri. L'indiscrezione dalla Spagna ha del clamoroso Nella meravigliosa cavalcata azzurra a Euro 2020, c'è sicuramente il segno ...Calciomercato Juventus, assalto a Kessie: il centrocampista ha maturato la sua decisione per quanto riguarda il rinnovo con il Milan.Formula 1, Gp di Silverstone: ecco l'ordine d'arrivo e la classifica aggiornata dopo la tappa inglese del Mondiale. Un finale incredibile.