Nonno scivola sugli scogli e cade con il nipote di due anni | choc a Numana | portati entrambi all' ospedale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nonno scivola

corriereadriatico.it

NUMANA - Paura questo pomeriggio al porto di Numana, dove undi 75 anni con in braccio il nipotino di due anni e mezzo è scivolato da uno scoglio. È accaduto poco dopo le 18. Il bimbo è stato prontamente afferrato e tratto in salvo dalla mamma che si ...Lui e il fratello sono a capo dell'impero petrolifero dell'Api, fondato dalmaterno ... Liquidata la pratica capitalismo di relazioni, il discorso donne&businessquasi senza volerlo sulle ...NUMANA – Paura questo pomeriggio al porto di Numana, dove un nonno di 75 anni con in braccio il nipotino di due anni e mezzo è scivolato da uno scoglio. È accaduto poco dopo ...Matteo Berrettini è tifosissimo della Fiorentina, fin da quando era piccolo, da quando la Fiorentina del post Cecchi Gori, fallita e sprofondata in serie C, si chiamava Florentia Viola. «Mio nonno pat ...