(Di sabato 17 luglio 2021) È stato aperto ieri seraFestival dia piazzale Michelangelo. Birre da tutto il mondo eda strada saranno protagonisticon apertura dalle ore 12. “Siamo felici di avere questo evento nella nostra città e ringrazio Alfredo Oroper l’ottima organizzazione – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – l’enogastronomia è uno dei nostri fiori all’occhiello e non è un caso che abbiamo puntato anche su eventi di questo tipo in questa stagione estiva”. “È un piacere ospitare eventi come questi e vedere tanti ...

Advertising

CorriereCitta : Nettuno a tutta birra con l’International World Beer: cibo e divertimento in sicurezza fino a domenica - ilClandestinoTW : Bonificato all’alba il centro di Nettuno, entro domani tutta la città pulita -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno tutta

Il Clandestino Giornale

...lo Stato facendo evadere fra imposte e contributi non corrisposti 22 società sparse inItalia,...capitolino da cui sono state avviate le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di, ...... 22 società disseminate inItalia hanno evaso imposte e contributi per circa 15 milioni di ... Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di, dirette dalla Procura della Repubblica di ...Supercar in pista, granturismo in strada: Maserati MC20 stupisce per l'ottimo connubio tra altissime prestazioni e comfort da regina delle granturismo. Ci si potrebbe fare la spesa se non fosse per i ...Sono stati destinatari - gli indagati sono in tutto 28 - di un decreto di perquisizione e uno di sequestro, eseguiti ieri dagli uomini del comando provinciale di Roma della Guardia di Finanza, da ...