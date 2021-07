Tenta suicidio con arma clandestina: 44enne in manette (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 44 anni, con l’accusa di detenzione di arma clandestina. I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, in via Casilina, su richiesta della compagna, la quale poco prima aveva ricevuto dei messaggi sul cellulare che annunciavano intenti suicidi. I militari hanno quindi raggiunto velocemente l’abitazione dell’uomo ma lo hanno trovato che dormiva. Nell’appartamento i militari hanno poi rinvenuto, a seguito di perquisizione, una pistola calibro 22, modello 76, con matricola abrasa e 8 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 44 anni, con l’accusa di detenzione di. I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, in via Casilina, su richiesta della compagna, la quale poco prima aveva ricevuto dei messaggi sul cellulare che annunciavano intenti suicidi. I militari hanno quindi raggiunto velocemente l’abitazione dell’uomo ma lo hanno trovato che dormiva. Nell’appartamento i militari hanno poi rinvenuto, a seguito di perquisizione, una pistola calibro 22, modello 76, con matricola abrasa e 8 ...

