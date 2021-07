Juventus, il possibile sostituto di Arthur può arrivare subito (Di venerdì 16 luglio 2021) Juventus – Arthur alla fine si opera e dovrà stare fuori almeno due/tre mesi prima di ritornare a disposizione di Allegri, proprio per questo motivo il brasiliano non è stato inserito nella lista Champions League. Allegri avrebbe indicato alla società un sostituto in mediana pronto e accessibile fin da subito, si parla infatti del ritorno in bianconero, visto che il cartellino è proprio di proprietà Juventus, di Rovella attualmente in prestito al Genoa. Juventus, Rovella può sostituire Arthur Il calciatore italiano potrebbe infatti arrivare fin da ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 luglio 2021)alla fine si opera e dovrà stare fuori almeno due/tre mesi prima di ritornare a disposizione di Allegri, proprio per questo motivo il brasiliano non è stato inserito nella lista Champions League. Allegri avrebbe indicato alla società unin mediana pronto e accessibile fin da, si parla infatti del ritorno in bianconero, visto che il cartellino è proprio di proprietà, di Rovella attualmente in prestito al Genoa., Rovella può sostituireIl calciatore italiano potrebbe infattifin da ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus possibile Diretta Atalanta Albino Gandino/ Streaming video tv: prima amichevole per la Dea Juventus, calendario Serie A 2021 - 2022/ Tutte le giornate e le partite dei bianconeri Continua a ... Possibile titolare sarà anche Ilicic: lo sloveno non dovrebbe fare più parte dell'Atalanta ma la ...

Juve, UFFICIALE: rinnova Zauli Insieme a lui è stato confermato anche tutto il suo staff IL COMUNICATO 'La Juventus Under 23 è ... ben figurando anche in campionato, dove non è stato possibile arrivare fino in fondo a causa della ...

Juventus, possibile trasferimento al Milan per Bernardeschi Blasting News Italia Calciomercato Milan, Maldini sonda il terreno per Benatia: i dettagli Calciomercato Milan, Maldini avrebbe allacciato i contatti con Benatia, ex difensore della Juve attualmente svincolato dopo l ... se Pioli darà il suo benestare è possibile che l’accordo venga chiuso ...

Locatelli-Juventus: il Sassuolo vorrebbe 40 milioni La Juventus spinge per avere il centrocampista italiano, non è escluso che si chiuda con un prestito con obbligo di riscatto ...

