Felipe Anderson vede solo la Lazio (Di venerdì 16 luglio 2021) Uno dei colpi ben assestati nel mercato della Lazio è sicuramente Felipe Anderson. Il giocatore ha fatto ritorno a Roma dopo aver giocato in Premier League, più precisamente al West Ham. Con Sarri pensa di poter fare bene in campo e non vede l'ora di mettersi a disposizione dei compagni. Felipe Anderson è con un piede a Formello Perchè Felipe Anderson vede solo biancoceleste? La risposta è molto semplice: perchè il West Ham ha ufficializzato la cessione del giocatore con un comunicato stampa.

