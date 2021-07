Diana Del Bufalo: “Mi piace il catcalling” e scoppia la bufera (Di venerdì 16 luglio 2021) L’attrice Diana Del Bufalo sulle Instagram Stories ironizza su alcuni complimenti: “Mi piace il catcalling” e scoppia la bufera. (screenshot video)Diana Del Bufalo finisce nella bufera: per l’attrice, seguitissima su Instagram, una marea di critiche arrivano via social a causa di una sua battuta. In sostanza, attraverso le sue Instagram Stories, l’attrice scoperta e lanciata da Amici di Maria De Filippi e poi divenuta popolarissima sostiene di aver avuto una ‘disavventura’ mentre era in automobile. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021) L’attriceDelsulle Instagram Stories ironizza su alcuni complimenti: “Miil” ela. (screenshot video)Delfinisce nella: per l’attrice, seguitissima su Instagram, una marea di critiche arrivano via social a causa di una sua battuta. In sostanza, attraverso le sue Instagram Stories, l’attrice scoperta e lanciata da Amici di Maria De Filippi e poi divenuta popolarissima sostiene di aver avuto una ‘disavventura’ mentre era in automobile. Ti potrebbe ...

Advertising

neongravestronz : ah si parla di diana del bufalo e delle sue cagate fuori dal vaso - yvkini : comunque io all'inizio avevo riso a quello che aveva detto Diana del Bufalo sul catcalling perché credevo fosse una… - lodi_alberto : In totale disaccordo con chi attacca Diana Del Bufalo perché la cosa è semplice I complimenti fanno piacere a tutti… - SpringFlower_V : Sinceramente non sono per nulla sorpresa dalla immensa stupidità di Diana Del Bufalo... - RealGiorgiab : RT @esp4on: diana del bufalo non ha capito che gli uomini fanno catcalling semplicemente perché ci vedono come pezzi di carne e non perché… -