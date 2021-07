Belen: sotto accusa da parte del Codacons (Di venerdì 16 luglio 2021) Nonostante la smentita dell’Azienda Ospedale Università di Padova in merito ad un trattamento speciale tenuto nei confronti di Belen in queste ore il Codacons ha presentato un esposto verso la struttura lombarda. L’associazione consumatori, insomma, intende vederci chiaro. Dopo la nascita della piccola Luna Marì intorno a Belen Rodriguez e alla struttura ospedaliera scelta per il parto sono nate moltissime polemiche. Tutto è nato da un cartello che, a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Nonostante la smentita dell’Azienda Ospedale Università di Padova in merito ad un trattamento speciale tenuto nei confronti diin queste ore ilha presentato un esposto verso la struttura lombarda. L’associazione consumatori, insomma, intende vederci chiaro. Dopo la nascita della piccola Luna Marì intorno aRodriguez e alla struttura ospedaliera scelta per il parto sono nate moltissime polemiche. Tutto è nato da un cartello che, a Articolo completo: dal blog SoloDonna

