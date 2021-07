Atterraggio d’emergenza per l’elicottero statunitense Black Hawk nel centro di Bucarest (Di venerdì 16 luglio 2021) L’incidente è avvenuto durante le prove della parata dedicata all’Aeronautica militare della Romania e al ritiro dei militari del paese dall’Afghanistan Leggi su rainews (Di venerdì 16 luglio 2021) L’incidente è avvenuto durante le prove della parata dedicata all’Aeronautica militare della Romania e al ritiro dei militari del paese dall’Afghanistan

