“A Buckingham Palace non si usa” Sembra incredibile ma è tutto vero e per niente facile

(Di venerdì 16 luglio 2021) I membri della famiglia reale, Regina Elisabetta in primis, hanno un gran numero di persone che lavorano per loro, dagli chef agli autisti, alle cameriere e ai maggiordomi. La maggior parte delle persone pensa che ai propri aiutanti vengano date alcune regole rigide o bizzarre da seguire, ebbene, alcune sono così strane che riescono a sorprenderci. Ciò include una regola su come le governanti devono pulire la casa della regina Elisabetta in una determinata maniera. Ma adesso vi raccontiamo meglio. Il mag Express ha riferito di un documentario intitolato ‘Royal Servants’ in cui è contenuto ciò che accade a porte chiuse, delle rigide regole che lo staff ha quando si tratta di pulire ...

Advertising

stocazzzzzo : RT @bierre7: A ' Buckingham Palace ' si inizia a bere già dal giovedì ?? - ViperaStefy : RT @LondonOneRadio: Lo sapevi? Adesso puoi fare un pic nic a casa di sua Maestà... beh non proprio a casa.. ma nei suoi #giardini ? https:… - LondonOneRadio : Lo sapevi? Adesso puoi fare un pic nic a casa di sua Maestà... beh non proprio a casa.. ma nei suoi #giardini ?… - FPB_0 : RT @bierre7: A ' Buckingham Palace ' si inizia a bere già dal giovedì ?? - Grigiopel : RT @bierre7: A ' Buckingham Palace ' si inizia a bere già dal giovedì ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buckingham Palace

Il Messaggero

Le reazioni a Corte Naturalmente danon c'è stata nessuna reazione ufficiale, ma c'è chi giura che questa nomination sia stata una vera doccia fredda per la Famiglia Reale. E sono ..."Niente aspirapolvere a", non piace alla Regina. Lo svela l'ex addetta alle pulizie reali La regina Elisabetta ha standard di pulizia altissimi, rivela Barbara Allred, che ha lavorato nelle tenute reali per ...Le reazioni a Corte Naturalmente da Buckingham Palace non c’è stata nessuna reazione ufficiale, ma c’è chi giura che questa nomination sia stata una vera doccia fredda per la Famiglia Reale. E sono ...God Save The Streaming. A Meghan Markle, ormai, resta solo quello: dopo i continui attriti con Buckingham Palace, la duchessa di Sussex si è lanciata nuovamente nella produzione televisiva per Netflix ...