Steam Deck è la risposta a Nintendo Switch? La console portatile di Valve ha già una finestra di lancio (Di giovedì 15 luglio 2021) Steam Deck è un nuovo dispositivo di gioco portatile di Valve che fondamentalmente sembra e funziona esattamente come un Nintendo Switch. Non solo, ma Valve ha condiviso tanti dettagli a riguardo, sia sulle sue specifiche tecniche che il prezzo e la finestra di lancio. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, l'APU AMD Van Gogh che alimenta Steam Deck è un chip molto entry-level che offre maggiori prestazioni rispetto all'originale Sony PlayStation 4. L'APU AMD Van Gogh presenta la CPU Zen 2 e ...

