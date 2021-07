Prove invalsi: abbandono scolastico e scuola in crisi come effetto della Pandemia (Di giovedì 15 luglio 2021) La Pandemia da Covid 19, che ancora continua a mietere le sue vittime, ha lasciato strascichi dal sapore irreversibile in molti campi della vita sociale del Paese. La scuola sembra essere tra le più colpite da quella che si può definire una piaga moderna, ma dai risvolti assolutamente classici: povertà, dispersione, crisi sono solo alcuni degli effetti conseguenziali del Coronavirus e la situazione nelle scuole sembra esserne un triste esempio. A dare prova di ciò i ‘tragici’ risultati delle Prove invalsi dell’anno accademico 2020-2021. Il 95% degli studenti (pari a circa 40-45mila tra ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 luglio 2021) Lada Covid 19, che ancora continua a mietere le sue vittime, ha lasciato strascichi dal sapore irreversibile in molti campivita sociale del Paese. Lasembra essere tra le più colpite da quella che si può definire una piaga moderna, ma dai risvolti assolutamente classici: povertà, dispersione,sono solo alcuni degli effetti conseguenziali del Coronavirus e la situazione nelle scuole sembra esserne un triste esempio. A dare prova di ciò i ‘tragici’ risultati delledell’anno accademico 2020-2021. Il 95% degli studenti (pari a circa 40-45mila tra ...

Advertising

marattin : Un paese che abbia davvero a cuore il futuro (sul serio e non a parole), dopo i risultati delle prove Invalsi pubbl… - Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - marattin : LA CLASSE DIRIGENTE DI OGGI NON È UN GRANCHÉ. MA DIAMO UN’OCCHIATA A COME STIAMO FORMANDO QUELLA DI DOMANI. Oggi so… - ConiBambini : 'La dad è stata uno strumento necessario e largamente insufficiente, ma non la causa originaria della situazione de… - CODEMlNO : 2021 e ancora non capiscono che le prove invalsi vengono fatte a cazzo di cane perché tanto sono anonime e non fann… -