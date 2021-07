Oms preoccupata | ' Probabili nuove varianti più pericolose e incontrollabili'

(Di giovedì 15 luglio 2021) La variante Delta non è l'unica, a quanto pare, che sta preoccupando l'Oms: "Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita. Continua a evolversi, con 4 ...

E' il monito lanciato dal Comitato di emergenza convocato dall'Organizzazione mondiale della sanità () sotto le International Health Regulations (Ihr). E' l'ottavo meeting del Comitato che si ...L'sottolinea come la situazione sia particolarmente grave soprattutto in Tunisia. Il paese ha in questo momento il tasso di mortalità più alto di tutta la regione, e il numero di casi si attesta ...L'Organizzazione mondiale della sanità: "Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita" ...NdR] I ricercatori sono preoccupati dal fatto che una conoscenza insufficiente ... e che il sequenziamento genomico ha avuto una parte importante nell’impresa. "L’OMS ha creato una rete di laboratori ...