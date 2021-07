Il Paradiso delle Signore 6, Agnese sconvolta dalla paternità di Giuseppe (Di giovedì 15 luglio 2021) La storica soap di RaiUno, Il Paradiso delle Signore, si appresta a tornare nuovamente in onda per dare ufficialmente il via alla sesta stagione, che si preannuncia già da ora ricca di novità e colpi di scena. Al centro della scena, soprattutto, nelle prime puntate ci sarà Giuseppe. L’uomo, al termine della quinta stagione ha intrapreso una storia clandestina con Petra, che ora è incinta, e lo aspetta in Germania. Il Paradiso delle Signore 6, Giuseppe nasconde la sua verità La sesta stagione de Il Paradiso delle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 15 luglio 2021) La storica soap di RaiUno, Il, si appresta a tornare nuovamente in onda per dare ufficialmente il via alla sesta stagione, che si preannuncia già da ora ricca di novità e colpi di scena. Al centro della scena, soprattutto, nelle prime puntate ci sarà. L’uomo, al termine della quinta stagione ha intrapreso una storia clandestina con Petra, che ora è incinta, e lo aspetta in Germania. Il6,nasconde la sua verità La sesta stagione de Il...

Advertising

lokissmirk : attenzione ??: angelo caduto direttamente dal paradiso è ricercato per essere troppo fottutamente stupendo. in alle… - MedurStella : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - EVERYWH3RE_ : oggi tiro delle madonne che mi arrivano fino al paradiso - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - zazoomblog : IL Paradiso delle Signore oggi 15 luglio: Angela incontra il piccolo Matteo - #Paradiso #delle #Signore #luglio: -