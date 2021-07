Venerdì l’inaugurazione dell’impianto di pubblica illuminazione di contrada San Vitale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che, 16 luglio, alle ore 20:15 verrà inaugurato il nuovo impianto didiSan. L’impianto è stato sottoposto a riqualificazione utilizzando i fondi per il ristoro ambientale concessi da Terna. In particolare l’intervento, costato circa 200.000,00 euro, si è sviluppato per circa 2.147,50 metri ed ha consentito di ottenere un efficientamento energetico, un contenuto costo gestionale e una riduzione delle emissioni luminose ...