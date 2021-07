La Serie A scrive a Draghi | stadi aperti e sospensione di versamenti previdenziali e fiscali

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri molti club diA si sono incontrati nuovamente in un hotel di Milano per discutere la strategia per spingere il governo a riaprire glial 100% ai vaccinati. I presidenti hanno sottoscritto una lettera che presenteranno all’Esecutivo. In essa chiedono la riapertura degli impianti ai vaccinati senza limiti e laper un anno dei. Il Corriere della Sera: “Le società invocano il governo affinché vari un piano di sostegno al calcio attraverso due tipi di misure. La prima è l’immediata riapertura degli ...

Advertising

Tommaso160792 : RT @stebellentani: @DiMarzio Di solito quelle cose le scrive uno che lascia la serie B ungherese. - napolista : Sul Corriere della Sera. Ieri nuovo incontro tra i club. La riapertura degli impianti ai vaccinati è fondamentale p… - angelmnt99 : Luca Toni un miracolato del pallone. Uno di quei calciatori che avrebbe solo potuto giocare in promozione o al mass… - louistxangel : RT @R3MVMB3R: calciatore della serie A, iscritto alla facoltà di economia, scrive da dio, educato, carismatico, bono e sempre sorridente h… - R3MVMB3R : calciatore della serie A, iscritto alla facoltà di economia, scrive da dio, educato, carismatico, bono e sempre sor… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie scrive

'Non si sa dove e come siano le perdite' 'Il 30 giugno 2021 -il primo cittadino leghista ... nel corso del suo mandato cominciato a settembre del 2018, ha maturatoperplessità su 'come ...Tra questi c'è chi. È una scelta di fiducia, ma nasce anche da un rischio ragionato: il ... Può lo Stato revocarti unadi diritti perché non segui la maggioranza? Ci troviamo di fronte al ...Oggi (mercoledì 14 luglio), ore 18.30, il sorteggio del calendario che, per la prima volta, vivrà una incredibile modifica ...Un due tre. Il terzo miracolo italiano dopo la vittoria degli azzurri agli Europei e dei Maneskin all’Eurovision sta nei dati diffusi ieri dall’ Associazione Italiana Editori: il nostro Paese legge di ...