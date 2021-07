Variante Delta | Abrignani Cts | “Ad agosto 30mila casi come in Inghilterra”

Advertising

AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - RaiNews : Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta… - pliberace : RT @janavel7: #ObbligoVaccinale. Scuola, sanità, personale a contatto col pubblico: assurdo aspettare ancora che la variante Delta ci inve… - Italia_Notizie : Coronavirus, stretta anti-variante Delta di Macron: 'Pass per bar, treni e cinema' -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

In Francia pass per ristoranti e trasporti. Figliuolo: "Buona idea". Al momento no al ritorno di alcune Regioni in zona gialla Laspinge i contagi e si pensa alla possibilità di tornare a misure un po' più severe contro il covid. Secondo gli ultimi dati sul coronavirus, il tasso di positività in Italia è in lieve ...Questa la previsione al 'La Stampa' di Andrea Crisanti, che analizza l'andamento dei contagi, vicini al raddoppio di settimana in settimana a causa della. Secondo il professore di ...Bari - La variante Delta avanza in Puglia. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Zooprofilattico di Foggia, si sono registrati 20 nuovi casi: tutti principalmente fra le zone di Taranto, Brindisi ...CAMPANIA – I contagi tornano a salire e la variante Delta del Covid preoccupa non poco. Ecco perché alcune Regioni rischiano di tornare in zona Gialla tra non molto. Si tratta di Campania, Sicilia, Ma ...