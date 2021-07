The Witcher 2: svelata la data d'uscita della serie Netflix (Di martedì 13 luglio 2021) The Witcher, la serie fantasy tratta dai fumetti dell'autore polacco Andrzej Sapokowski avrà una seconda stagione e Netflix ha da poco annunciato la data d'uscita del nuovo ciclo di episodi attraverso i suoi canali social. I fan della serie non dovranno aspettare a lungo per vedere in azione i propri beniamini visto che la serie arriverà verso la fine dell'anno. The Witcher 2: la serie Netflix arriva il 17 dicembre Netflix attraverso l'account ufficiale Twitter ha annunciato la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 luglio 2021) The, lafantasy tratta dai fumetti dell'autore polacco Andrzej Sapokowski avrà una seconda stagione eha da poco annunciato lad'del nuovo ciclo di episodi attraverso i suoi canali social. I fannon dovranno aspettare a lungo per vedere in azione i propri beniamini visto che laarriverà verso la fine dell'anno. The2: laarriva il 17 dicembreattraverso l'account ufficiale Twitter ha annunciato la ...

