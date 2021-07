Sergio Ramos: «In Spagna non valorizziamo i nostri giocatori» (Di martedì 13 luglio 2021) Sergio Ramos ha lanciato una critica alla Spagna per il trattamento che riserva ai suoi giocatori. Le dichiarazioni del difensore Sergio Ramos punta il dito contro la Spagna. Il difensore del Psg, durante la conferenza stampa di presentazione col suo nuovo club, ha criticato il comportamento che hanno molte persone del suo paese verso i propri giocatori. A differenza del trattamento che hanno ricevuto Bonucci e Chiellini in Italia. «Abbiamo un problema come Paese, la filosofia non cambia. Vedo la Premier, vedo Bonucci e Chiellini che sono eroi in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021)ha lanciato una critica allaper il trattamento che riserva ai suoi. Le dichiarazioni del difensorepunta il dito contro la. Il difensore del Psg, durante la conferenza stampa di presentazione col suo nuovo club, ha criticato il comportamento che hanno molte persone del suo paese verso i propri. A differenza del trattamento che hanno ricevuto Bonucci e Chiellini in Italia. «Abbiamo un problema come Paese, la filosofia non cambia. Vedo la Premier, vedo Bonucci e Chiellini che sono eroi in ...

Advertising

DiarioOle : ?? Icardi le dio la bienvenida a Sergio Ramos, la nueva estrella del PSG ???? - footmercato : Sergio Ramos a tranché ! - DiMarzio : 'In Spagna non apprezziamo abbastanza i nostri campioni'. Le parole di #SergioRamos su #Bonucci e #Chiellini - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Psg, Sergio Ramos si presenta: “Non sono qui per i soldi, ma per il progetto. Ho… - sportli26181512 : PSG, Ramos: 'Voglio ancora vincere. Bonucci e Chiellini in Italia sono degli eroi': Sergio Ramos, neo difensore del… -