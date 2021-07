Comunali Benevento, la replica di Spera: “La Federazione a sostegno di Mastella non è la DC” (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di replica a firma di Felice Spera, Commissario Regionale della Democrazia Cristiana Storica della Regione Campania. “Dopo aver preso visione di un articolo riguardante una Federazione Popolare dei Democratici Cristiani di appoggiare il Sindaco uscente Clemente Mastella su Benevento, precisiamo che questa Federazione non è affatto la Democrazia Cristiana e ne può definirsi tale. L’on. Gargani non rappresenta nessuna Democrazia Cristiana, sono persone che l’hanno rappresentata anni fa. Non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dia firma di Felice, Commissario Regionale della Democrazia Cristiana Storica della Regione Campania. “Dopo aver preso visione di un articolo riguardante unaPopolare dei Democratici Cristiani di appoggiare il Sindaco uscente Clementesu, precisiamo che questanon è affatto la Democrazia Cristiana e ne può definirsi tale. L’on. Gargani non rappresenta nessuna Democrazia Cristiana, sono persone che l’hanno rappresentata anni fa. Non ...

